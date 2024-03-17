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Алиев пригласил Столтенберга посетить Азербайджан для участия в СОР29

Алиев пригласил Столтенберга посетить Азербайджан для участия в СОР29

Азербайджан был единогласно избран страной, которая примет у себя конференцию COP29. Это знак признания наших усилий в области зеленого перехода.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова приводит «Азертадж».

«У нас богатые природные ресурсы и ископаемое топливо, и мы вместе с нашими партнерами вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. Я пригласил господина генерального секретаря посетить нас в ноябре этого года в любом качестве и принять участие в нашей важной конференции», – отметил глава государства.

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