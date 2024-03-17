Президент Алиев указал на активную фазу мирных переговоров с Ереваном

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Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова приводит «Азертадж».

«Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения», – подчеркнул президент.

«Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше», – отметил глава государства.

«Сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир», – сказал президент.