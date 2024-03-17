Египет продвигает идею немедленного перемирия в Газе

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В министерстве иностранных дел Египта призвали международное сообщество и Совет Безопасности ООН поддержать немедленное перемирие в секторе Газа и не допустить операцию Израиля в Рафахе, передает новостной сайт канала «Аль-Джазира».

В заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитирует портал, говорится, что операция «может повлечь за собой тяжелейшие гуманитарные последствия, которые настигнут палестинцев, которые бежали в Рафах в поисках безопасности».

В МИД Египта подчеркнули, что такая операция «будет нарушением международного права и международного гуманитарного права».

«Египет требует, чтобы Израиль прекратил политику коллективного наказания в отношении народа в секторе Газа, включая осаду, голод, неизбирательные нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, что является нарушением международного права и международного гуманитарного права», – отмечается в заявлении.