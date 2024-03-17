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Хуситы взаимодействуют с Россией, Китаем и БРИКС против Запада

Хуситы взаимодействуют с Россией, Китаем и БРИКС против Запада

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что сотрудничают с Россией, Китаем и БРИКС, чтобы бороться с гегемонией Запада. Об этом член политбюро движения Али аль-Кахум написал на своей странице в социальной сети X.

«Международные отношения между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС постоянно укрепляются и развиваются, а также происходит обмен опытом в различных областях, и с общим интересом в том, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте Красного моря», — написал аль-Кахум в соцсети 16 марта.

Он отметил, что Йемен с Россией, Китаем и странами БРИКС вместе борются за многополярность мира и этот процесс начался в феврале 2022 года вместе со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Обострение израильско-палестинского конфликта только усилило эти тенденции. По мнению аль-Кахума, мир движется к «историческому поражению» и краху гегемонии Запада.

Он подчеркнул, что отношения Йемена с Китаем, Россией и БРИКС равноправны и представляют собой взаимодействие в политике, экономике, культуре и государственной безопасности.

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