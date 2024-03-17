Шольц против операции Израиля в Рафахе

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Большое число жертв среди гражданских лиц, которым чревата операция в Рафахе в секторе Газа, затруднит достижение мира в регионе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с королем Иордании Абдаллой II.

«Совершенно очевидно, что мы должны сделать все, чтобы ситуация не ухудшилась еще сильнее», – заявил он, его цитирует «Аль-Джазира».

«Израиль имеет полное право защищать себя, но в то же время не должно быть так, чтобы те люди в секторе Газа, кто бежал в Рафах, подверглись угрозе из-за военной операции, которую там проводят», – считает Шольц.

По его словам, в результате такой операции могут погибнуть многие мирные граждане.

«Долгосрочное прекращение огня позволило бы нам предотвратить наземное наступление», – сказал канцлер ФРГ.