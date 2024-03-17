Польские фермеры вновь блокируют границу со Словакией (видео)

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Польские фермеры снова закрыли границу со Словакией, пытаясь не допустить ввоза оттуда дешевых украинских продуктов питания.

Так фермеры протестуют против бесконтрольного импорта зерна из третьих стран, в частности из Украины.

Фермеры также против экологического плана, предложенного Брюсселем.

«Мы боремся за то, чтобы никто не приходил в наш дом и не диктовал, что делать, как жить, что производить. Мы, фермеры, прекрасно знаем, что производить, когда идти в поле, когда сеять, когда собирать урожай», – цитирует Euronews одного из участников акции.

По всей Европе фермеры недовольны климатической политикой ЕС и импортом дешевых продуктов питания из Украины, которые, по их словам, дестабилизировали рынок и поставили их на грань выживания.

Протесты польских фермеров начались в ноябре 2023 года.

