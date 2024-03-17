Польские фермеры вновь блокируют границу со Словакией (видео)

Польские фермеры снова закрыли границу со Словакией, пытаясь не допустить ввоза оттуда дешевых украинских продуктов питания.
Так фермеры протестуют против бесконтрольного импорта зерна из третьих стран, в частности из Украины.
Фермеры также против экологического плана, предложенного Брюсселем.
«Мы боремся за то, чтобы никто не приходил в наш дом и не диктовал, что делать, как жить, что производить. Мы, фермеры, прекрасно знаем, что производить, когда идти в поле, когда сеять, когда собирать урожай», – цитирует Euronews одного из участников акции.
По всей Европе фермеры недовольны климатической политикой ЕС и импортом дешевых продуктов питания из Украины, которые, по их словам, дестабилизировали рынок и поставили их на грань выживания.
Протесты польских фермеров начались в ноябре 2023 года.