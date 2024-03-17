Израиль нанес авиаудар по югу Ливана

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Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу «Хезболлы» на юге Ливана в ночь на воскресенье, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении, которое цитирует издание «Едиот ахронот», говорится, что ВВС Израиля ударили по комплексу «Хезболлы» в городе Хиам. Незадолго до этого ЦАХАЛ перехватил «подозрительную воздушную цель» у побережья израильского города Акко на севере страны.

Израильские истребители также нанесли удар по наблюдательному посту «Хезболлы» в населенном пункте Кафар-Кила.

Несколько запусков в сторону Израиля зафиксировали из Ливана. Информации о жертвах не поступало. Звуки сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, раздавались в некоторых израильских приграничных населенных пунктах.