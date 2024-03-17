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Россия лишится доступа к облачным продуктам Microsoft

Россия лишится доступа к облачным продуктам Microsoft

Компания Microsoft с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для клиентов из России. Письмо об этом от Microsoft получили компании, которые пользуются этими продуктами, сообщил РБК.

Причиной новых ограничений в Microsoft назвали санкции ЕС, из-за которых стала невозможной поставка «определенного программного обеспечения для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».

Как пояснили эксперты, это связано с 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, принятым в декабре прошлого года. В нем содержатся ограничения на поставки ПО для бизнес-аналитики. По словам участников рынка, многие предполагали, что подобный запрет возможен, но все равно продолжали пользоваться продуктами Microsoft.

После вторжения России в Украину президент Microsoft Брэд Смит говорил, что корпорация будет сокращать бизнес на территории РФ, пока от него «ничего не останется». При этом весной 2023 года российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица стали получать предложения от Microsoft о продлении лицензии на ее софт.

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