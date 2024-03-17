В Баку возможны дождь и грозы

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18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Однако ночью в некоторых местах возможны дождь и грозы. Ночью и утром будет туман. Вечером умеренный юго-восточный ветер сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем – 8-13° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в горных районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, гроза и град, в горных районах возможен снег. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.