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США вернули Японии исторические артефакты

США вернули Японии исторические артефакты

Двадцать два исторических артефакта, похищенных после битвы за Окинаву во время Второй мировой войны, были возвращены в Японию после того, как семья из американского штата Массачусетс обнаружила их в личных вещах своего покойного отца, сообщает АР со ссылкой на ФБР.

22 артефакта, некоторые из которых датируются XVIII и XIX веками, представляют собой значительную часть окинавской истории. Среди них шесть портретов, нарисованная от руки карта Окинавы XIX века, а также различные предметы керамики и гончарные изделия, сообщили чиновники.

Бостонское подразделение ФБР заявило, что помогло организовать возвращение предметов, пропавших почти 80 лет назад, правительству Японии, префектуре Окинава. Официальная церемония репатриации будет проведена в Японии позднее.

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