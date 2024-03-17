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Извержение вулкана в Исландии привело к эвакуации населения (фото, видео)

Извержение вулкана в Исландии привело к эвакуации населения (фото, видео)

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, передает RÚV. Вулкан расположен в 40 километрах от столицы Исландии города Рейкьявик.

Это уже четвертое извержение с декабря 2023 года и седьмое с 2021-го, когда вулкан пробудился после 800-летнего сна.

Длина трещины — около трех км, в связи с извержением действует уровень чрезвычайной ситуации. За полтора часа лава продвинулась примерно на 1,2 км к югу, в сторону города Гриндавик. Его жителей эвакуировали вместе со спа-центром «Голубая Лагуна» — это одно из самых популярных туристических достопримечательностей Исландии.

Нынешнее извержение — самое мощное из тех, что были, рассказал геофизик Магнус Туми Гудмундссон, облетевший на вертолете около вулкана. Он выразил надежду, что земляные оборонительные барьеры, построенные вокруг Гриндавика, сдержат потоки лавы.

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