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Украина ударила дронами по Москве

Украина ударила дронами по Москве

В ночь на воскресенье, 17 марта, украинские беспилотники атаковали ряд объектов на территории Москвы.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, противовоздушная оборона сбила два БПЛА в Домодедово, а также по одному в Раменском и Ступинском городских округах.

«Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб», — заявил Собянин.

Позже Собянин добавил, что один беспилотник сбит в Раменском и один в Ступинском городских округах.

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