3 человека стали жертвами тяжелого ДТП в Агдашском районе (фото, видео)

16 марта примерно в 22:00 на территории поселка Леки Агдашского района грузовик марки «Mercedes», за рулем которого находился Адиль Гасымов, врезался в 2 грузовика марки «Ford», припаркованных на обочине дороги.
Об этом говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.
В результате аварии погибли водители обоих грузовиков марки «Ford» – Агаммадов Ясин Садьяр оглу (1980 г.р.) и Ализаде Рашад Адалят оглу (1991 г.р.), а также находившийся там Гараев Яшар Маариф оглу (1982 г.р.).
Возбуждено уголовное дело, идет расследование.