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3 человека стали жертвами тяжелого ДТП в Агдашском районе (фото, видео)

3 человека стали жертвами тяжелого ДТП в Агдашском районе (фото, видео)

16 марта примерно в 22:00 на территории поселка Леки Агдашского района грузовик марки «Mercedes», за рулем которого находился Адиль Гасымов, врезался в 2 грузовика марки «Ford», припаркованных на обочине дороги.

Об этом говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

В результате аварии погибли водители обоих грузовиков марки «Ford» – Агаммадов Ясин Садьяр оглу (1980 г.р.) и Ализаде Рашад Адалят оглу (1991 г.р.), а также находившийся там Гараев Яшар Маариф оглу (1982 г.р.).

Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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