Закир Гасанов выразил соболезнования пакистанской стороне |
Украина ударила дронами по Москве |
Макрон может отправить армию на войну с Россией |
Зеленский: Дальнобойное украинское оружие может бить по объектам в России |
Кадровые перестановки в украинской армии продолжаются |
СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева |
Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости |
Немецкие спецслужбы предрекают нападение России на страны НАТО |
«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео) |
Главное Политика

Макрон предложит России «олимпийское перемирие»

Макрон предложит России «олимпийское перемирие»

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал предложить России установить режим прекращения огня в Украине на время Олимпиады в Париже. Соответствующее заявление глава Пятой республики сделал в рамках интервью ведущим единого украинского телемарафона.

Политическому деятелю задали вопрос по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года. После этого хозяин Елисейского дворца подчеркнул, что Париж в качестве организатора будущего спортивного мероприятия идёт в ногу с сигналом мира и следует решениям Международного олимпийского комитета.

Затем Макрон отметил, что атлеты из России всё-таки могут участвовать в Играх под нейтральным флагом. Тогда украинские журналисты заявили, что французский лидер должен требовать от Москвы прекращения огня на время Олимпиады.

«Да, мы это попросим», — ответил президент Франции.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон предложит России «олимпийское перемирие»
Политика

Макрон предложит России «олимпийское перемирие»

2024/03/17, 08:58
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в регионе
Политика

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в регионе

2024/03/16, 23:18
СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева
Политика

СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева

2024/03/16, 21:59
Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости
Политика

Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости

2024/03/16, 21:37
"Благодарю Азербайджан за поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)
Политика

«Благодарю Азербайджан за поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

2024/03/16, 20:27
"Азербайджан воспользовался правом на самооборону". Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)
Политика

«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)

2024/03/16, 20:14
Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)
Политика

Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)

2024/03/16, 19:28
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана
Политика

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

2024/03/16, 19:15
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом
Политика

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

2024/03/16, 18:27