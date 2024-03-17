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Макрон может отправить армию на войну с Россией

Макрон может отправить армию на войну с Россией

Франция может отправить свои наземные войска, чтобы противостоять российским военным в Украине. Об этом в интервью газете Le Parisien сообщил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

«Возможно, в определённый момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придётся провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», — заявил Макрон.

Помимо того, политический деятель подчеркнул, что подобную линию поддерживают многие государства в Европе. Поэтому, как считает французский лидер, Париж обязан готовиться к любым сценариям развития событий. Макрон отметил, что не сделать этого было бы ошибкой.

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