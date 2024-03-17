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Буданов: Российские повстанцы решают свои внутренние вопросы

Буданов: Российские повстанцы решают свои внутренние вопросы

Российские повстанцы из легиона «Свобода России», РДК и «Сибирского батальона», которые с оружием в руках воюют на территории РФ, не собираются останавливаться. Украина, в свою очередь, будет помогать им.

Так руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал бои российских добровольцев на территории РФ. Он считает, что свои цели повстанцы достигнут, поскольку они «решают свои внутренние вопросы».

«Насколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы добиться ограниченных целей. Что будет дальше – увидим», – отметил Буданов.

Глава ГУР добавил, что «российские добровольцы помогают нам с самого начала, а теперь мы попытаемся помочь им по мере наших возможностей». Чем же Украина сможет помочь российским повстанцам, Буданов не уточнил, но подчеркнул, что сейчас РДК, ЛСР и ВБ уже являются реальной силой.

«Их уже нельзя назвать группировками, это уже сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах совместного видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся внутри их страны», – заметил Буданов.

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