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Трюдо жалуется на «безумную работу» и на личные жертвы

Трюдо жалуется на «безумную работу» и на личные жертвы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что каждый день думает о том, чтобы оставить свою «сумасшедшую работу», однако обещает не уходить с должности до следующих выборов. Об этом он заявил в интервью Radio-Canada.

«Я думаю о том, чтобы уйти каждый день. Это безумная работа, которую я выполняю, принося личные жертвы», – сказал он.

Известно, что выборы в Канаде должны пройти до октября 2025 года, а недавние опросы общественного мнения показывают, что либералы, чьим представителем является Трюдо, могут проиграть правоцентристским консерваторам.

«Я не могу отказаться от борьбы в этот момент», – сказал Трюдо.

По словам премьер-министра, сегодня демократии подвергаются нападкам во всем мире со стороны крайних популистов.

«Я пошел в политику, чтобы бороться. Не для того, чтобы быть популярным, не по личным причинам. А потому что я хочу служить и знаю, что мне есть что предложить», – подчеркнул Трюдо.

Он указал, что его оппоненты заявляют, что отменят налог на выбросы углерода, введенный либералами, решат проблему дефицита государственного бюджета, преодолеют жилищный кризис и усугубят борьбу с преступностью.

В то же время Трюдо отметил, что, если выиграют оппоненты его политсилы, это будет означать движение назад для страны.

«Выбор, который канадцы сделают через год на выборах, будет фундаментальным. Являемся ли мы страной, которая решит двигаться обратно в борьбе с изменением климата? Двигаться назад в правах женщин и сообществ ЛГБТ? Станем ли мы страной, которая будет меньше инвестировать в экологический рост? Потому что это все, что предлагают консерваторы», – отметил он.

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