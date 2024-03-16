Майк Пенс отказался поддерживать Трампа из-за испортившихся отношений

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Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США. Об этом информирует Fox News.

Отношения Пенса с Трампом испортились после того, как экс-президент попытался добиться отмены итогов выборов, на которых уступил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

«Неудивительно, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году», — заявил Пенс.