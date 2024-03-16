Зеленский: Дальнобойное украинское оружие может бить по объектам в России |
Кадровые перестановки в украинской армии продолжаются |
СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева |
Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости |
Немецкие спецслужбы предрекают нападение России на страны НАТО |
«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео) |
Украинцы подбили вражеские артустановки (видео) |
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана |
Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Главное Мир

Майк Пенс отказался поддерживать Трампа из-за испортившихся отношений

Майк Пенс отказался поддерживать Трампа из-за испортившихся отношений

Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США. Об этом информирует Fox News.

Отношения Пенса с Трампом испортились после того, как экс-президент попытался добиться отмены итогов выборов, на которых уступил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

«Неудивительно, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году», — заявил Пенс.

Теги:
Из этой рубрики
Трюдо жалуется на «безумную работу» и на личные жертвы
Мир

Трюдо жалуется на «безумную работу» и на личные жертвы

2024/03/16, 23:53
Макрон: Роль Франции - быть "нервом войны"
Мир

Макрон: Роль Франции – быть «нервом войны»

2024/03/16, 23:48
Майк Пенс отказался поддерживать Трампа из-за испортившихся отношений
Мир

Майк Пенс отказался поддерживать Трампа из-за испортившихся отношений

2024/03/16, 23:41
ООН заявляет о гумкатастрофе в Газе
Мир

ООН заявляет о гумкатастрофе в Газе

2024/03/16, 23:27
Тысячи израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве (видео)
Мир

Тысячи израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве (видео)

2024/03/16, 23:11
Число погибших в Газе достигло 31553
Мир

Число погибших в Газе достигло 31553

2024/03/16, 22:25
В Египте пожар уничтожил павильон киностудии «Аль-Ахрам» (видео)
Мир

В Египте пожар уничтожил павильон киностудии «Аль-Ахрам» (видео)

2024/03/16, 22:12
СМИ: В ряде украинских населенных пунктов не осталось мужчин
Мир

СМИ: В ряде украинских населенных пунктов не осталось мужчин

2024/03/16, 21:51
В Армении тестируют скафандры и роботов для полетов людей на Марс (фото)
Мир

В Армении тестируют скафандры и роботов для полетов людей на Марс (фото)

2024/03/16, 20:54