Зеленский: Дальнобойное украинское оружие может бить по объектам в России

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Силы обороны Украины обладают дальнобойным вооружением собственного производства, которым способны наносить удары по объектам на территории РФ, что влияет на снижение возможностей «военной машины» Кремля.

Об этом говорится в вечернем видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

«На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достигать эти ее уязвимости своим оружием», – сказал глава государства.

Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за «новую украинскую дальнобойность».

Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: «всем, кто работает ради украинской силы».

«Потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе», – подчеркнул президент.