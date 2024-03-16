Зеленский: Дальнобойное украинское оружие может бить по объектам в России

Силы обороны Украины обладают дальнобойным вооружением собственного производства, которым способны наносить удары по объектам на территории РФ, что влияет на снижение возможностей «военной машины» Кремля.
Об этом говорится в вечернем видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.
«На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достигать эти ее уязвимости своим оружием», – сказал глава государства.
Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за «новую украинскую дальнобойность».
Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: «всем, кто работает ради украинской силы».
«Потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе», – подчеркнул президент.