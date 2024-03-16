Кадровые перестановки в украинской армии продолжаются

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Представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната переводят на другую должность. Полковник будет работать в другом направлении, но в составе ВС.

Об этом говорится в сообщении командующего Воздушными Силами Николая Олещука.

В связи с таким переводом спикера на новую должность Олещук выразил Игнату большую благодарность за его работу.

«Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командование Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!», – говорится в заявлении Олещука.

Он выразил уверенность, что еще неоднократно поблагодарит Игната.