Украинцы уничтожили российских диверсантов

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Украинские военные уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона. «ВСУ активно защищают как границу, так и наш воздух», – подчеркнул Артюх.

Он рассказал, что сегодня, 16 марта, украинские военные уничтожили в Сумской области российскую ДРГ.

«Сегодня, кстати, снова зашла ДРГ на севере области, но была уничтожена нашими Силами обороны. Силы обороны не дают зайти на нашу территорию врагу», – пояснил он.