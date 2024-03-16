«Иреван» получил второе техническое поражение

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Злоключения азербайджанского футбольного клуба под названием «Иреван» в Первой лиге Азербайджана продолжаются. Команде присудили второе техническое поражение в сезоне. Об этом пишет «Спутник».

В ходе заседания Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА были рассмотрены эпизоды, произошедшие на матчах национальных футбольных лиг.

Так, клубу «Иреван», основанному в 2019 году азербайджанцами-уроженцами Еревана, было присуждено техническое поражение (0:3) в матче 18-го тура Первой лиги Азербайджана с клубом «Загатала». Причиной такого решения стало появление на поле игрока Камиля Махмудова, фамилия которого не была внесена в заявку «Иревана». В ходе матча Махмудов вышел на замену вместо Баламирзы Солтанова.

Матч завершилось победой «Иревана» со счетом 3:0, но из-за нарушения регламента этот результат был аннулирован. Помимо технического поражения, клуб также оштрафовали на 400 манатов.

ФК «Иреван» не первый раз получает техническое поражение в ходе текущего сезона. В октябре прошлого года клуб получил первое подобное наказание за то, что футболисты команды не вышли на поле на матч пятого тура против клуба «Имишли». Причиной такого демарша со стороны игроков стали многомесячные задолженности по зарплате.

После 18-го тура команда набрала 26 очков и располагается в турнирной таблице на шестой позиции среди десяти участников.