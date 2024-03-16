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В Египте пожар уничтожил павильон киностудии «Аль-Ахрам» (видео)

В Египте пожар уничтожил павильон киностудии «Аль-Ахрам» (видео)

В Египте на ведущей киностудии «Аль-Ахрам» произошел пожар, уничтоживший один из павильонов во время съемок сериала

В киностудии «Аль-Ахрам» в Египте, известной своей долгой историей, случился пожар в павильоне, где проводились съемки многосерийного фильма «Учитель», намеченного к выходу в Рамадан, передает ТАСС.

Глава Минкульта Египта Невин аль-Килани сообщила, что пожар начался в павильоне «Народный квартал» и привел к его уничтожению, но благодаря усилиям пожарных огонь был ограничен, не затронув остальную часть студии. Она также подтвердила, что все сотрудники находятся в безопасности, а значимые сооружения киностудии не пострадали.

В связи с происшествием будет сформирована специальная комиссия для оценки ущерба. Прокуратура Египта уже начала расследовать причины происшествия, а пострадавшие от угарного газа получают необходимую медицинскую помощь.

Киностудия «Аль-Ахрам», основанная в 1944 году и расположенная на юго-западе Каира, является одной из ведущих киностудий в стране, сыгравшей значительную роль в развитии египетского кинематографа.

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