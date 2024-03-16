СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева |
Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости |
Немецкие спецслужбы предрекают нападение России на страны НАТО |
«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео) |
Украинцы подбили вражеские артустановки (видео) |
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана |
Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Главное Политика

Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости

Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости

Я впервые участвую в Глобальном Бакинском форуме. Форум оказался успешным и превзошел мои ожидания. Он стал площадкой, где люди с разным мышлением обсуждают вопросы и обмениваются идеями в одном пространстве. Когда участники узнают отношение друг друга к проблемам, возникает общая идея, что является очень важным фактором для установления мира во всем мире.

Об этом сказал посол Турции в Чехии, бывший министр по делам Европейского Союза Эгемен Багыш. Его слова приводит «Азертадж». Подчеркнув, что одной из главных причин нынешних войн в мире является недостаток информации и нетерпимость, посол заявил: «Нам очень важно знать друг друга с точки зрения будущего человечества. Поэтому цель Президента Ильхама Алиева – объединить представителей разных и способствовать установлению мира через дискуссии на независимой платформе».

Сообщив, что последний раз он приезжал в Баку 5 лет назад, посол отметил, что за это время столица очень изменилась и что как представитель тюркского народа он гордится красотой столицы Азербайджана.

Касаясь важности конференции COP29, которая в этом году пройдет в Баку, он подчеркнул: «Решение провести COP29 в Баку вызвало у каждого из нас чувство гордости. Проведение этого мероприятия в Азербайджане после Карабахской победы является очень важным посланием всему миру. Это наглядное свидетельство того, что мы правы в отношении Карабахской победы. Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости. В 2020 году Азербайджан освободил свои исторические земли от вражеской оккупации и продемонстрировал, что одержал не просто военную, но и справедливую победу. Мировое сообщество также с уважением отнеслось к этому, и в результате Азербайджану было доверено провести крупнейшую в мире международную конференцию».

«Уверен, что Азербайджан очень успешно проведет это престижное мероприятие. Это будет крупнейшее событие в истории Баку. Я считаю, что одна из золотых страниц истории СОР будет написана в Баку. Это – результат успешной внешней политики Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева», – отметил Эгемен Багыш.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева
Политика

СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева

2024/03/16, 21:59
Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости
Политика

Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости

2024/03/16, 21:37
"Благодарю Азербайджан за поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)
Политика

«Благодарю Азербайджан за поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

2024/03/16, 20:27
"Азербайджан воспользовался правом на самооборону". Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)
Политика

«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)

2024/03/16, 20:14
Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)
Политика

Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)

2024/03/16, 19:28
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана
Политика

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

2024/03/16, 19:15
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом
Политика

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

2024/03/16, 18:27
Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан
Политика

Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

2024/03/16, 18:00
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе
Политика

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе

2024/03/16, 17:55