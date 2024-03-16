Экс-министр Турции: Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости

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Я впервые участвую в Глобальном Бакинском форуме. Форум оказался успешным и превзошел мои ожидания. Он стал площадкой, где люди с разным мышлением обсуждают вопросы и обмениваются идеями в одном пространстве. Когда участники узнают отношение друг друга к проблемам, возникает общая идея, что является очень важным фактором для установления мира во всем мире.

Об этом сказал посол Турции в Чехии, бывший министр по делам Европейского Союза Эгемен Багыш. Его слова приводит «Азертадж». Подчеркнув, что одной из главных причин нынешних войн в мире является недостаток информации и нетерпимость, посол заявил: «Нам очень важно знать друг друга с точки зрения будущего человечества. Поэтому цель Президента Ильхама Алиева – объединить представителей разных и способствовать установлению мира через дискуссии на независимой платформе».

Сообщив, что последний раз он приезжал в Баку 5 лет назад, посол отметил, что за это время столица очень изменилась и что как представитель тюркского народа он гордится красотой столицы Азербайджана.

Касаясь важности конференции COP29, которая в этом году пройдет в Баку, он подчеркнул: «Решение провести COP29 в Баку вызвало у каждого из нас чувство гордости. Проведение этого мероприятия в Азербайджане после Карабахской победы является очень важным посланием всему миру. Это наглядное свидетельство того, что мы правы в отношении Карабахской победы. Азербайджан 30 лет ждал восстановления справедливости. В 2020 году Азербайджан освободил свои исторические земли от вражеской оккупации и продемонстрировал, что одержал не просто военную, но и справедливую победу. Мировое сообщество также с уважением отнеслось к этому, и в результате Азербайджану было доверено провести крупнейшую в мире международную конференцию».

«Уверен, что Азербайджан очень успешно проведет это престижное мероприятие. Это будет крупнейшее событие в истории Баку. Я считаю, что одна из золотых страниц истории СОР будет написана в Баку. Это – результат успешной внешней политики Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева», – отметил Эгемен Багыш.