В Армении тестируют скафандры и роботов для полетов людей на Марс (фото)

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Исследователи из Вюрцбургского университета в Германии начали тестировать недалеко от села Армаш в Армении роботов и скафандры для возможных будущих полетов людей на Марс. Об этом сообщает Bild.

По мнению немецких исследователей, топография Армении напоминает рельеф Марса, поэтому тестирование решили проводить именно там. Две женщины и четверо мужчин в абсолютной изоляции будут запускать роботов и тестировать новые скафандры. Космические костюмы рассчитаны на погоду на Марсе, где температура колеблется от минус 133 градусов до плюс 27 градусов.

Исследователи, участвующие в тестировании, находятся в постоянном контакте со станцией управления, созданной при участии Австрийского космического форума (OeWF) и Армянского космического агентства. В радиообмен искусственно включили задержку примерно в 10 минут, что соответствует запаздыванию сигнала между Землей и Марсом.