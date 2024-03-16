Meta заподозрили в США в наркоторговле

43 Просмотров

Прокуратура штата Вирджиния (США) начала расследование против Meta Platforms Inc. из-за незаконной продажи наркотиков через принадлежащие корпорации соцсети, включая Facebook и Instagram, выяснила The Wall Street Journal (WSJ).

В распоряжении газеты оказались судебные запросы, в которых говорится о «нарушениях контента о наркотиках на платформах Meta и/или незаконной продаже наркотиков через платформы Meta». Источники WSJ уточнили, что помощь прокуратуре в расследовании оказывает Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drug Administration, FDA).

Как отмечает WSJ, подобные расследования не всегда заканчиваются предъявлением обвинений, однако даже топ-менеджеры Meta ранее признавали проблему с продажей наркотиков через соцсети.

Для проверки рекламодателей и контента Meta уже привлекла сторонние организации, отмечает WSJ. Одна из них — LegitScript — помогает определить, какие компании могут рекламировать и продвигать рецептурные лекарства на ее платформах. Кроме этого, Facebook заключила партнерство с исследовательской группой из Университета Алабамы, которая помогает выявить контент, связанный с продажей наркотиков. В самой компании заявили, что сотрудничают с властями и готовы помогать в «борьбе с распространением запрещенных веществ».