«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео) |
Украинцы подбили вражеские артустановки (видео) |
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана |
Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Главное Политика

«Благодарю Азербайджан за поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

"Благодарю Азербайджан за поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

16 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил:

Очень рад находиться с визитом в Азербайджане после избрания премьер-министром. Для нас было очень важно совершить один из первых визитов в Азербайджан. Я благодарю господина президента Алиева за проявленное гостеприимство.

Господин президент, как отметили и Вы, наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте. Уверен, что наши отношения и дальше будут продолжаться в том же духе. В настоящее время у нас есть прекрасный диалог в политической, экономической и других сферах, существует положительная динамика. Наше намерение – углублять это сотрудничество и партнерство.

Хотел бы еще раз отметить политическое партнерство между нашими странами. Благодарю Азербайджан и президента за то, что ваша страна всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Как вам известно, Грузия также всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Сегодня у нас была очень продуктивная встреча, мы затронули различные темы. Обсудили также глобальные политические события между нашими братскими странами. Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в данном глобальном контексте. Вопросам мира необходимо уделять особое внимание, и наша позиция заключалась в этом. Мы старались вносить максимальный вклад в стабильность в регионе. Мы будем продолжать делать это в нашем регионе и в будущем.

Есть ряд проектов, основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее. Мы с господином президентом обсудили ряд проектов, в которых мы можем участвовать вместе. Работа в этой сфере очень важна и для нас. В то же время обсудили вопросы торговли. Азербайджан входит в первую пятерку торговых партнеров Грузии, и мы уверены, что эти цифры будут постепенно расти. У нас есть очень важный потенциал в сферах транспорта, энергетики, и господин президент уже отметил это. Эта работа будет продолжена. Будут продолжены взаимные визиты. Будут продолжены встречи делегаций, чтобы наше сотрудничество в этих сферах углублялось. Мы полностью готовы продвигать это сотрудничество.

Надеюсь, что господин президент в скором времени посетит Грузию. Я уже пригласил его. Это было бы большой честью для нас. Этот визит послужит углублению нашего сотрудничества. Еще раз хочу подчеркнуть, что наше партнерство находится на совершенном уровне. Конечно, всегда есть и потенциал. Мы и впредь будем делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства.

Видео – 9:50-14:07.

Теги:
Из этой рубрики
"Благодарю Азербайджан за поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)
Политика

«Благодарю Азербайджан за поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

2024/03/16, 20:18
"Азербайджан воспользовался правом на самооборону". Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)
Политика

«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)

2024/03/16, 20:14
Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)
Политика

Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)

2024/03/16, 19:28
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана
Политика

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

2024/03/16, 19:15
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом
Политика

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

2024/03/16, 18:27
Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан
Политика

Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

2024/03/16, 18:00
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе
Политика

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе

2024/03/16, 17:55
Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора
Политика

Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

2024/03/16, 17:12
Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено (видео)
Политика

Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено (видео)

2024/03/16, 16:18