«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)

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16 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Азербайджана заявил:

Прежде всего, господин премьер-министр, искренне приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Я рад, что Вы совершаете визит в Азербайджан сразу после начала деятельности на посту премьер-министра. Я выразил Вам признательность в связи с этим. В то же время сердечно поздравляю Вас с началом деятельности на посту премьер-министра.

Ваш визит имеет очень большое значение. В ходе встречи один на один мы подробно обсудили многие вопросы. Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом. Наша дружба, братство основаны на глубоких исторических корнях. На протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. Межгосударственные отношения построены на этом прочном фундаменте.

Сегодня обе страны совместными усилиями не только обеспечивают свое экономическое развитие, но в то же время стали важными странами для региона и, в широком смысле, Евразии. Реализуемые нами совместно инфраструктурные проекты – транспортные, энергетические проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги. Новая инфраструктура, которая создана и будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые возможности для многих стран. В частности, считаю, что начало функционирования через несколько месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже в расширенной форме является одним из больших достижений. Как я уже сказал, за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн. В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран.

В начале этого месяца в Баку был проведен традиционный Консультативный совет Южного газового коридора. Грузия была представлена на этом мероприятии на высоком уровне. Все участники еще раз увидели, что Азербайджан, Грузия и Турция здесь играют особую роль как инициаторы этого проекта. Азербайджанский газ экспортируется через Грузию в несколько стран. В целом, количество стран, получающих азербайджанский газ, достигло восьми, и это не предел. В ближайшем будущем количество этих стран увеличится. Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом. Нам хорошо известны особенности мировых рынков, я имею в виду мировые энергетические рынки. Мы хорошо знаем, что спрос на азербайджанский газ на европейском континенте будет увеличиваться с каждым годом. У нас есть и ресурсы, финансовые возможности для инвестирования, такие надежные друзья как Грузия, широкие транзитные возможности. В таком случае наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран. Грузия и Азербайджан выступают здесь как два надежных партнера.

Конечно, мы работаем и над новыми проектами, одним из которых является проект зеленой энергии. И здесь Грузия и Азербайджан вместе с другими странами начали реализацию крупного и широкомасштабного проекта. Считаю, что такие приносящие успех проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс станут примером для проекта зеленой энергии, и он будет реализован с таким же успехом. В этом тоже есть большая потребность. И у Грузии, и у Азербайджана есть очень большой потенциал возобновляемой энергии, и мы в настоящее время работаем над технико-экономическим обоснованием. Считаю, что до конца года эта работа завершится, после чего будут предприняты практические шаги.

Я хочу отметить еще один вопрос: в результате проводимых продуманных реформ в Грузии царят стабильность, спокойствие, безопасность. Это большое достижение, особенно если учесть нынешнюю геополитическую ситуацию, и мы поздравляем наших грузинских братьев со всеми этими успехами.

Наш торговый оборот также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларам. В прошлом году он вырос примерно на 15 процентов. Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата.

В то же время сегодня мы вновь выразили взаимную поддержку территориальной целостности, суверенитета наших стран, и я хочу еще раз сказать это сегодня перед прессой. Мы во все времена выступали с заявлениями в поддержку суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ друг друга, поддерживали друг друга во время голосования в соответствующих международных организациях. Эта поддержка будет продолжена и впредь. Суверенная территория ни одной страны не может быть изменена с применением силы. Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации. Азербайджан как страна, которая много лет страдала от оккупации и восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, очень хорошо знает, что нормы международного права в некоторых случаях восстанавливаются с применением силы. Этот путь также абсолютно законный. Устав ООН признает право каждой страны на самооборону, и Азербайджан, воспользовавшись этим правом, восстановил свою территориальную целостность.

Еще раз хочу сказать, что визит премьер-министра Грузии – руководителя дружественной, соседней и братской страны имеет большое значение. Уверен, что начавшееся сегодня наше личное знакомство превратится в дружбу, потому что наши народы – это дружественные народы. Члены наших делегаций долгие годы находятся в контакте друг с другом, и их связывают узы дружбы. Две страны и дальше рука об руку, плечом к плечу будут идти вперед и вместе решать стоящие перед ними задачи.

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