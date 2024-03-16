Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

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До сих пор я участвовала во всех глобальных форумах, проводимых в Баку. Азербайджан стремительно развивается и играет активную роль в установлении мира и сотрудничества между странами. Глобальный Бакинский форум также является проявлением активной роли Азербайджана.

Об этом сказала Аира Калела, советник бывшего президента Финляндии Тарьи Халонен.

Аира Калела отметила, что Глобальный Бакинский форум является очень удобной площадкой для обмена мнениями, и подчеркнула его нынешнюю актуальность для мира.

«Что касается [29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] COP29, я уверена, что Азербайджан успешно проведет это мероприятие. Азербайджан – страна, богатая природными ресурсами, и эта сфера успешно развивается», – приводит «Азертадж» ее слова.