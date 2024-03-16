«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео) |
Украинцы подбили вражеские артустановки (видео) |
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана |
Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Главное Политика

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

До сих пор я участвовала во всех глобальных форумах, проводимых в Баку. Азербайджан стремительно развивается и играет активную роль в установлении мира и сотрудничества между странами. Глобальный Бакинский форум также является проявлением активной роли Азербайджана.

Об этом сказала Аира Калела, советник бывшего президента Финляндии Тарьи Халонен.

Аира Калела отметила, что Глобальный Бакинский форум является очень удобной площадкой для обмена мнениями, и подчеркнула его нынешнюю актуальность для мира.

«Что касается [29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] COP29, я уверена, что Азербайджан успешно проведет это мероприятие. Азербайджан – страна, богатая природными ресурсами, и эта сфера успешно развивается», – приводит «Азертадж» ее слова.

Теги:
Из этой рубрики
"Благодарю Азербайджан за поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)
Политика

«Благодарю Азербайджан за поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

2024/03/16, 20:18
"Азербайджан воспользовался правом на самооборону". Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)
Политика

«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)

2024/03/16, 20:14
Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)
Политика

Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)

2024/03/16, 19:28
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана
Политика

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

2024/03/16, 19:15
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом
Политика

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

2024/03/16, 18:27
Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан
Политика

Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

2024/03/16, 18:00
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе
Политика

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе

2024/03/16, 17:55
Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора
Политика

Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

2024/03/16, 17:12
Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено (видео)
Политика

Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено (видео)

2024/03/16, 16:18