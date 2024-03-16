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На Бакинском форуме обсуждаются важные вопросы глобальной повестки дня

На Бакинском форуме обсуждаются важные вопросы глобальной повестки дня

На Глобальном Бакинском форуме обсуждаются важные вопросы глобальной повестки дня, в том числе вопросы здравоохранения, финансов и изменения климата. Мы обсудили, как преодолеть последствия пандемии COVID-19, а также бороться с другими заболеваниями.

Об этом заявила заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), участница XI Глобального Бакинского форума Нажат Мохтар, передает «Азертадж».

Она подчеркнула, что Глобальный Бакинский форум стал важной площадкой, которая собрала многих видных политических деятелей и дала им возможность обменяться идеями по важным проблемам.

«Азербайджан примет COP29, и на конференции будут обсуждаться глобальные вопросы, связанные с изменением климата. Думаю, что проблемы изменения климата останутся в нашей повестке дня еще долгое время. Для адаптации к этим изменениям необходимо использовать высокие технологии. Именно высокие технологии помогут нам эффективно использовать наши водные ресурсы, а также бороться с засухой», – отметила Нажат Мохтар.

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