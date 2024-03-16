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Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в Европарламенте Даниэль Каспари, передает Bild.

Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании. При этом подчеркивается, что нежелание ФРГ передавать ракеты Киеву, о котором сообщалось ранее, связано с «особыми рисками».

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