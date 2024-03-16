«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео) |
Украинцы подбили вражеские артустановки (видео) |
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана |
Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Главное Политика

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 16 марта встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом.

На встрече была подчеркнута важность XI Глобального Бакинского форума, а участие в нем глав государств и правительств большого числа стран, известных политических и общественных деятелей было оценено как показатель престижа мероприятия, информирует Report.

Была предоставлена информация о достижениях и динамичном пути развития Азербайджана в период независимости. Было подчеркнуто, что масштабные реформы, проводимые в нашей стране во всех сферах, в частности в экономической, дали положительные результаты.

Также была высоко оценена многолетняя эффективная деятельность лауреата Нобелевской премии мира Мухаммеда Юнуса в борьбе с бедностью во всем мире.

Теги:
Из этой рубрики
"Благодарю Азербайджан за поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)
Политика

«Благодарю Азербайджан за поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Кобахидзе (видео)

2024/03/16, 20:18
"Азербайджан воспользовался правом на самооборону". Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)
Политика

«Азербайджан воспользовался правом на самооборону». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева (видео)

2024/03/16, 20:14
Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)
Политика

Гафарова рассказала президенту сессии ГА ООН о восстановительных работах в Азербайджане (фото)

2024/03/16, 19:28
Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана
Политика

Советник экс-главы Финляндии констатирует стремительное развитие Азербайджана

2024/03/16, 19:15
Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом
Политика

Али Асадов встретился с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммедом Юнусом

2024/03/16, 18:27
Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан
Политика

Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

2024/03/16, 18:00
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе
Политика

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Ираклием Кобахидзе в расширенном составе

2024/03/16, 17:55
Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора
Политика

Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

2024/03/16, 17:12
Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено (видео)
Политика

Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено (видео)

2024/03/16, 16:18