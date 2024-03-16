Завершился официальный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан

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16 марта завершился официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул, информирует «Азертадж».

Премьер-министра Ираклия Кобахидзе провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и другие официальные лица.