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США и Иордания тоже доставили по воздуху продукты в Газу

США и Иордания тоже доставили по воздуху продукты в Газу

Иордания и США осуществили очередную операцию по доставке по воздуху гуманитарных грузов в сектор Газа, на север анклава было сброшено порядка 2,7 тонны продовольствия. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«CENTCOM совместно с Королевскими ВВС Иордании провели гуманитарный сброс грузов по воздуху на север Газы 16 марта в 11:58 по времени Газы (12:58 мск – прим. ТАСС), – говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter). – Совместная операция включала в себя предоставленное Иорданией продовольствие и самолет С-130 ВВС США, который сбросил 16 пакетов весом по 170 кг с рисом, мукой, макаронами и консервированной едой».

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