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Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

Экс-глава МИД Узбекистана: Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора

В своем выступлении на церемонии инаугурации президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очень четкие месседжи о ситуации на Южном Кавказе, в том числе об отношениях с Арменией.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Дипломат сказал, что, чем скорее будет подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, тем лучше.

«Одним из компонентов мирного соглашения является открытие Зангезурского коридора. Это серьезный вопрос, особенно для официального Еревана. Открытие Зангезурского коридора принесет выгоду всему региону, в том числе Армении”, – цитирует Норова Report.

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