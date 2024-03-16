Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото) |
Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом |
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС |
Главное Мир

Токаев призвал бизнесменов строить школы, а не мечети

Токаев призвал бизнесменов строить школы, а не мечети

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, недавно выступил на заседании Национального курултая, где он выразил свою позицию по ряду важных вопросов. Он призвал бизнесменов строить школы, библиотеки и больницы вместо мечетей, подчеркнув, что это социальная ответственность предпринимателей. Президент считает, что таким образом появится новая по духу национальная буржуазия, и будущие поколения будут благодарны за такие конкретные дела.

Токаев также высказался против ношения никабов, архаичной религиозной одежды для женщин. Он считает, что некоторые радикальные новообращенцы пытаются навязать эту практику и нарушают традиционные ценности и устои Казахстана. Президент подчеркнул важность сохранения национальной идентичности и духовных корней, не отрываясь от них.

Кроме того, Токаев осудил практику похищения невест и дискриминацию женщин. Он отметил, что в таких семьях, где искажено восприятие исламских канонов, жизнь строится на абсурдных запретах и порядках, которые противоречат прогрессивным ценностям XXI века. Президент выразил свое недовольство тем, что некоторые люди, прикрываясь национальными традициями, пытаются навязывать практику похищения невест. Он подчеркнул, что такие действия не могут быть оправданы и противоречат идеалам прогрессивного общества.

В завершении Токаев отметил, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и принятия соответствующих мер для предотвращения подобных явлений в будущем. Он призывает к укреплению общественного сознания и продолжению работы по совершенствованию законодательства в целях защиты прав и свобод каждого человека в Казахстане.

Теги:
Из этой рубрики
Флориан Филиппо призвал французов протестовать против Макрона
Мир

Флориан Филиппо призвал французов протестовать против Макрона

2024/03/16, 17:40
США и Иордания тоже доставили по воздуху продукты в Газу
Мир

США и Иордания тоже доставили по воздуху продукты в Газу

2024/03/16, 17:28
Токаев призвал бизнесменов строить школы, а не мечети
Мир

Токаев призвал бизнесменов строить школы, а не мечети

2024/03/16, 17:00
Германия доставила 4 тонны продуктов в Газу по воздуху
Мир

Германия доставила 4 тонны продуктов в Газу по воздуху

2024/03/16, 16:08
Наблюдателей из Армении в составе миссии ПА ОДКБ на выборах президента РФ нет
Мир

Наблюдателей из Армении в составе миссии ПА ОДКБ на выборах президента РФ нет

2024/03/16, 14:47
Ким впервые проехался на подаренном Путиным автомобиле (видео)
Мир

Ким впервые проехался на подаренном Путиным автомобиле (видео)

2024/03/16, 13:00
Песков высказался о резких словах Байдена в адрес Путина
Мир

Песков высказался о резких словах Байдена в адрес Путина

2024/03/16, 11:20
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС
Мир

На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС

2024/03/16, 10:47
Разведка Эстонии заявила о подготовке России к новой войне
Мир

Разведка Эстонии заявила о подготовке России к новой войне

2024/03/16, 09:58