Токаев призвал бизнесменов строить школы, а не мечети

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Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, недавно выступил на заседании Национального курултая, где он выразил свою позицию по ряду важных вопросов. Он призвал бизнесменов строить школы, библиотеки и больницы вместо мечетей, подчеркнув, что это социальная ответственность предпринимателей. Президент считает, что таким образом появится новая по духу национальная буржуазия, и будущие поколения будут благодарны за такие конкретные дела.

Токаев также высказался против ношения никабов, архаичной религиозной одежды для женщин. Он считает, что некоторые радикальные новообращенцы пытаются навязать эту практику и нарушают традиционные ценности и устои Казахстана. Президент подчеркнул важность сохранения национальной идентичности и духовных корней, не отрываясь от них.

Кроме того, Токаев осудил практику похищения невест и дискриминацию женщин. Он отметил, что в таких семьях, где искажено восприятие исламских канонов, жизнь строится на абсурдных запретах и порядках, которые противоречат прогрессивным ценностям XXI века. Президент выразил свое недовольство тем, что некоторые люди, прикрываясь национальными традициями, пытаются навязывать практику похищения невест. Он подчеркнул, что такие действия не могут быть оправданы и противоречат идеалам прогрессивного общества.

В завершении Токаев отметил, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и принятия соответствующих мер для предотвращения подобных явлений в будущем. Он призывает к укреплению общественного сознания и продолжению работы по совершенствованию законодательства в целях защиты прав и свобод каждого человека в Казахстане.