Президент: Нормы международного права должны быть основой для каждой страны

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Суверенная территория ни одной страны не может быть изменена с применением силы. Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Азербайджан как страна, которая много лет страдала от оккупации и восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, очень хорошо знает, что нормы международного права в некоторых случаях восстанавливаются с применением силы. Этот путь также абсолютно законный. Устав ООН признает право каждой страны на самооборону, и Азербайджан, воспользовавшись этим правом, восстановил свою территориальную целостность», – цитирует главу государства «Азертадж».