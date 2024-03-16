Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали важными странами в широком смысле Евразии

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Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии, сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта.

«Реализуемые нами совместные инфраструктурные проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги», – цитирует главу государства «Азертадж».