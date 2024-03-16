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Джейхун Байрамов встретился с Ахимом Штайнером

Джейхун Байрамов встретился с Ахимом Штайнером

Джейхун Байрамов встретился с администратором программы развития ООН Ахимом Штайнером.

15 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с администратором программы развития ООН химом Штайнером, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в XI Глобальном Бакинском форуме,  сообщили в МИД.

На встрече обсуждались повестка сотрудничества в рамках программы развития ООН, текущие перспективы, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также региональная ситуация в постконфликтный период.

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