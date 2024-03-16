Военнослужащие получили ключи от нового жилья (фото)

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В целях обеспечения исполнения Указа президента Азербайджана «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих ВС Азербайджана» от 28 декабря 2011 года продолжается процесс предоставления постоянного жилья военнослужащим (находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам), прослужившим безупречно 20 календарных лет и более. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На мероприятиях с участием представителей Министерства обороны, журналистов, военнослужащих и членов их семей минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Отечества, ставших шехидами во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие поведали о проделанной работе по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих в рамках реформ, проводимых под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Было отмечено, что 8 декабря прошлого года Жилищной комиссией по предоставлению постоянного жилья в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии была проведена жеребьевка с учетом состава семьи на основе принципа прозрачности, справедливости и очередности. На основе выбора между военнослужащими были распределены постоянные квартиры соответствующей площади в Абшеронском районе, Сабунчинском и Сураханском районах Баку.

Военнослужащие в свою очередь выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за всестороннее внимание и заботу.