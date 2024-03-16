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Экс-премьер Румынии: Победа Ильхама Алиева на выборах – показатель доверия народа

Экс-премьер Румынии: Победа Ильхама Алиева на выборах - показатель доверия народа

Повторная победа президента Азербайджана Ильхама Алиева на выборах является показателем доверия народа к нему.

Об этом заявила бывший премьер-министр Румынии Ана Бирчалл во время панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

«Эта победа еще раз показывает, что люди поддерживают государственную политику президента», – приводит АПА ее слова.

А.Бирчалл также затронула вопрос энергетического сотрудничества с Азербайджаном: «У нас уже есть ответ против тех, кто использует энергетический фактор в качестве оружия, мы предотвратили это. И это связано с энергетическим сотрудничеством стран нашего региона с Азербайджаном».

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