Президент Албании посетил в Шеки Центр керамики и прикладного искусства (фото)

Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с рабочим визитом в Азербайджане для участия в работе XI Глобального Бакинского форума. В ходе визита высокопоставленный гость также посетил город Шеки. Президент Байрам Бегай, министр культуры Азербайджана и глава Исполнительной власти города Шеки также посетили Центр керамики и прикладного искусства ABAD, расположенный на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш».
Согласно информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, целью деятельности центра является сохранение национальных традиций керамики, в основном, широко развитых в Шеки, передача их грядущим поколениям и популяризация в мире.
Было отмечено, что 98 из 128 существующих в мире видов глины встречаются именно в Азербайджане.
Доведена до внимания особая роль центра в деле включения Шеки в Европейский маршрут керамики.
В завершение гостю был вручен подготовленный в центре памятный подарок.