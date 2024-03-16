Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото) |
Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом |
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС |
Главное Политика

Президент Албании посетил в Шеки Центр керамики и прикладного искусства (фото)

Президент Албании посетил в Шеки Центр керамики и прикладного искусства (фото)

Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с рабочим визитом в Азербайджане для участия в работе XI Глобального Бакинского форума. В ходе визита высокопоставленный гость также посетил город Шеки. Президент Байрам Бегай, министр культуры Азербайджана и глава Исполнительной власти города Шеки также посетили Центр керамики и прикладного искусства ABAD, расположенный на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш».

Согласно информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, целью деятельности центра является сохранение национальных традиций керамики, в основном, широко развитых в Шеки, передача их грядущим поколениям и популяризация в мире.

Было отмечено, что 98 из 128 существующих в мире видов глины встречаются именно в Азербайджане.

Доведена до внимания особая роль центра в деле включения Шеки в Европейский маршрут керамики.

В завершение гостю был вручен подготовленный в центре памятный подарок.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев рассказал выгоде от железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Политика

Ильхам Алиев рассказал выгоде от железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

2024/03/16, 15:27
Ираклий Кобахидзе: Партнерство и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией очень важны
Политика

Ираклий Кобахидзе: Партнерство и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией очень важны

2024/03/16, 15:22
Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали важными странами в широком смысле Евразии
Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали важными странами в широком смысле Евразии

2024/03/16, 15:17
Ильхам Алиев: Наша дружба и братство основаны на исторических корнях
Политика

Ильхам Алиев: Наша дружба и братство основаны на исторических корнях

2024/03/16, 15:13
Джейхун Байрамов встретился с Ахимом Штайнером
Политика

Джейхун Байрамов встретился с Ахимом Штайнером

2024/03/16, 15:02
Состоялась встреча Ильхама Алиева и Ираклия Кобахидзе (фото, видео)
Политика

Состоялась встреча Ильхама Алиева и Ираклия Кобахидзе (фото, видео)

2024/03/16, 14:12
Переименована партия ПЦНФА
Политика

Переименована партия ПЦНФА

2024/03/16, 14:08
Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства
Политика

Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства

2024/03/16, 13:53
Экс-премьер Румынии: Победа Ильхама Алиева на выборах - показатель доверия народа
Политика

Экс-премьер Румынии: Победа Ильхама Алиева на выборах – показатель доверия народа

2024/03/16, 13:36