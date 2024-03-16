Президент Албании посетил в Шеки Центр керамики и прикладного искусства (фото)

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Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с рабочим визитом в Азербайджане для участия в работе XI Глобального Бакинского форума. В ходе визита высокопоставленный гость также посетил город Шеки. Президент Байрам Бегай, министр культуры Азербайджана и глава Исполнительной власти города Шеки также посетили Центр керамики и прикладного искусства ABAD, расположенный на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш».

Согласно информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, целью деятельности центра является сохранение национальных традиций керамики, в основном, широко развитых в Шеки, передача их грядущим поколениям и популяризация в мире.

Было отмечено, что 98 из 128 существующих в мире видов глины встречаются именно в Азербайджане.

Доведена до внимания особая роль центра в деле включения Шеки в Европейский маршрут керамики.

В завершение гостю был вручен подготовленный в центре памятный подарок.