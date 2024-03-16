Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото)

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи в субботу с администратором программы развития ООН Ахимом Штайнером заявил, что отказ Армении предоставить минные карты ставит под угрозу жизнь граждан Азербайджана.

На встрече обсуждались повестка сотрудничества в рамках программы развития ООН, текущие перспективы, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также региональная ситуация в постконфликтный период, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, Байрамов, говоря о восстановительных и мирных усилиях, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период, отметил, что «массовое минирование наших территорий Арменией, а также отказ этой страны предоставить информацию о заминированных территориях, представляет угрозу жизни и здоровью наших граждан, а также проводимым восстановительным работам». Также была подчеркнута необходимость мобилизации международных усилий в разминировании.

А.Штайнер отметил, что Программа развития ООН придает значение борьбе с минной угрозой, включая обсуждение инициатив в этом направлении.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.