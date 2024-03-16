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Джейкобс: COP29 в Азербайджане пройдет на более высоком уровне, чем предыдущие

Джейкобс: COP29 в Азербайджане пройдет на более высоком уровне, чем предыдущие

Всемирная академия науки и искусств, расположенная в Калифорнии, тесно сотрудничает с Международным центром Низами Гянджеви. Я участвую в Глобальном Бакинском форуме уже в шестой раз и являюсь свидетелем того, что форум с каждым годом проходит все успешнее. Глобальный Бакинский Форум – замечательный проект.

Об этом сказал президент Всемирной академии науки и искусств в Калифорнии Гарри Джейкобс, которого цитирует «Азертадж».

Г.Джейкобс подчеркнул высокий уровень дискуссий, проходящих на форуме.

«Участники Форума приезжают из разных стран и работают в различных сферах. Мы также с нетерпением ожидаем, что в этом году Азербайджан примет COP29. Сегодняшние выступления свидетельствуют о том, что Азербайджан намерен организовать COP29 на более высоком уровне, чем предыдущие конференции. Наша академия активно участвовала в мероприятии COP28, проходившем в прошлом году в Дубае. Конечно, мы также будем участвовать в COP29», – сказал Г.Джейкобс.

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