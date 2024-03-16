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Представители азербайджанской молодежи в России создали соцсеть

Представители азербайджанской молодежи в России создали соцсеть

Группа инициативной азербайджанской молодежи в России создала социальную сеть bulbul.

Проект под названием bulbul (сокращённо от названия цветка Харыбюльбюль) имеет грандиозные планы на будущее, на данный же момент присутствует только на платформе для iPhone, уточняет «Азертадж».

В социальной сети bulbul можно зарегистрироваться как частное лицо, также и как предприятие, организация или объединение.

Скачать данное приложение можно в App Store под названием bulbul – social network, или пройдя по ссылке.

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