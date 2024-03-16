Экс-президент Хорватии: Азербайджан внесет свой вклад в изменение климата, приняв COP29

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Приняв COP29, Азербайджан внесет свой вклад в изменение климата.

Об этом заявил бывший президент Хорватии Иво Йосипович в кулуарах XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда успешно принимал мероприятия международного значения.

«Государственные и правительственные чиновники со всего мира приедут в Азербайджан и примут участие в COP29. Это само по себе является большим показателем. Результаты обсуждений и переговоров, которые состоятся на этом мероприятии, будут полезны всему миру и человечеству.

Я верю, что Азербайджан внесет свой вклад в изменение климата, приняв COP29», – приводит «Тренд» слова И.Йосиповича.