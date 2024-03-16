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Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото)

Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото)

16 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает «Азертадж».

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Грузии встретили заместитель премьер-министра Азербайджан Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол нашей страны в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и другие официальные лица.

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