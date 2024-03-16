На Западе опасаются подрыва единства из-за разногласий между Макроном и Шольцем

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Западные страны обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство, сообщает газета Financial Times.

«Разлад между президентом Франции и канцлером ФРГ достиг такой интенсивности, что союзники опасаются, что он подрывает европейское единство в ключевой момент», – говорится в публикации.

В материале утверждается, что напряжённость в отношениях между Шольцем и Макроном стала настолько велика, что уже является предметом общественной обеспокоенности.