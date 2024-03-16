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Россия множество раз приходила на помощь Армении, заявила Захарова

Россия множество раз приходила на помощь Армении, заявила Захарова

На сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Россия множество раз приходила на помощь, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это», – сказала Захарова.

По ее словам, это и является «проверкой на прочность», которую прошла Москва в отношениях с Ереваном.

«Оно дорогого стоит. И это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически многие западные страны, Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причём почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов», – сказала Захарова.

«И очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой», – заключила она.

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