Йосипович: ЕС с Турцией станет намного сильнее

139 Просмотров

Страны Западных Балкан могут стать членами ЕС, однако для этого им следует провести ряд реформ.

Об этом заявил бывший президент Хорватии Иво Йосипович в ходе панельной дискуссии Xl Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление разрозненного мира“.

«По некоторым критериям позиция ЕС в этом вопросе не совсем четкая. В нашем регионе (Балканского полуострова) есть проблемы с безопасностью, что влияет на отношения с ЕС», – приводит «Репорт» его слова.

Экс-президент напомнил, что Турция начала переговоры по вступлению в ЕС одновременно с Хорватией. Однако положение Турции в вопросе вступления немного сложнее, чем у Хорватии.

“ЕС стоит понять, что с Турцией он может быть намного сильнее, чем без нее»,- добавил Йосипович.